Scaroni, presidente del Milan, è stato intervistato dalla RAI sul mercato dei rossoneri per stare al passo delle rivali (Inter su tutti)

A margine dell’evento Milan-BMW, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha rilasciato questo dichiarazioni alla RAI, cercando di evidenziare quanto il Milan stesso sia al passo delle rivali (Inter su tutte).

LE PAROLE – «Un acquisto alla settimana non è poco, mancano sei settimane davanti: abbiamo ancora alcune cose da fare e le faremo per costruire un Milan forte che possa far bene in Champions League. L’obiettivo numero uno del Milan è essere sempre in Champions League, è ingrediente fondamentale della nostra strategia; poi tutto quello che viene in più è benvenuto naturalmente, ma non è essenziale come essere in Champions».

L’articolo Scaroni avvisa l’Inter: «Vogliamo costruire un Milan forte» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG