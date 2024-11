Scaroni punge ancora una volta l’Inter con una frecciatina che, senza dubbio, alimenterà polemica. Le parole del presidente rossonero.

Nella vibrante metropoli di Milano, città nota per la sua fervente passione per il calcio, recentemente il presidente del Milan, Paolo Scaroni, presso il Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano, ha preso parte all’evento di inaugurazione della mostra fotografica en-plein air “125 anni di Milan.

In occasione del celebrativo anniversario dei 125 anni del club rossonero, Scaroni ha condiviso le sue emozioni e il suo percorso, da nuovo arrivato a Milano a leader di una delle società più titolate del panorama calcistico internazionale.

Un percorso personale verso la presidenza

Nonostante le origini vicentine di Paolo Scaroni e le sue iniziali difficoltà di orientamento nella grande Milano, il suo legame con la città e, in modo particolare, con il Milan, si è rafforzato nel tempo. Arrivato per frequentare la prestigiosa Università Bocconi, Scaroni ricorda i primi giorni in cui persino orientarsi verso luoghi simbolici come piazza San Babila rappresentava una sfida. Tuttavia, queste prime esperienze hanno segnato l’inizio di un viaggio che lo avrebbe condotto a diventare il presidente di uno dei club più prestigiosi al mondo.

La frecciata all’Inter

Alle celebrazioni per i 125 anni del Milan, Scaroni ha espresso un sentimento di orgoglio e appartenenza che va oltre il semplice attaccamento a una squadra di calcio. La sua affermazione sull’esistenza di “una sola vera squadra a Milano” mette in luce la storica rivalità con l’Inter, aggiungendo un tocco di colorito alla narrazione sportiva cittadina. In particolarfe ha affermato: “Pensare che dopo tanti anni sono presidente dell’unica squadra di Milano, perché diciamo la verità, ce n’è una sola vera a Milano, mi regala un’emozione incredibile”. Questa dichiarazione non solo rafforza l’identità del Milan ma alimenta anche il dibattito e la passione dei tifosi, aspetti fondamentali nella cultura calcistica locale e nazionale.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Una presidenza di successo e di lunga durata

Paolo Scaroni, nel suo ruolo di presidente del Milan, ha sottolineato l’importanza della continuità e della dedizione. Avendo ricoperto la carica per sette anni, ha avuto l’onore di presiedere il club in occasioni celebrative significative, come il 120° e il 125° anniversario della fondazione. La sua leadership è stata testimone di importanti successi sportivi e di momenti che hanno contribuito a consolidare ulteriormente la grandezza storica e sportiva del Milan, squadra che continua a rappresentare un punto di riferimento nel calcio internazionale.

LEGGI ANCHE Colpo dal Real Madrid: Furlani punta l’affare per gennaio, occasione ghiotta

Leggi l’articolo completo Scaroni punge ancora l’Inter, frecciatina velenosa ai cugini: ecco le sue parole, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG