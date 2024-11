Il Milan è sempre nell’occhio della polemica e della critica. Volano parole grosse contro i rossoneri, ecco cosa è successo.

Il Milan, dopo una vittoria importante e di qualità in quel di Madrid, non ha saputo offrire a Cagliari le risposte che tanti invece si sarebbero aspettati. I rossoneri impattano in Sardegna concedendo tre gol ai padroni di casa, perdendo ulteriore terreno rispetto alle prime.

Attorno alla squadra tornano a soffiare venti di contestazione e la crisi appare più forte che mai. Nelle ultime ore sono volate parole davvero grosse e la critica ai rossoneri di Fonseca è diventata senza dubbio molto forte e intransigente.

Dalla grande illusione all’amara realtà

Il balzo è stato senza dubbio forte, marcato e davvero inaspettato. La notte di Madrid aveva fatto sperare, forse illudere, i tifosi del Milan che i problemi fossero stati definitivamente superati. Nei fatti non è stato così e la trasferta di Cagliari ha riaperto il dibattito in casa Milan. Ancora un passo indietro, così come evidenziato anche dallo stesso Paulo Fonseca al termine della gara dell’Unipol Domus sarda. C’è poco da salvare se non la prestazione di Leao che si ritrova proprio quando la squadra si perde in campionato, ancora una volta e colpevolmente. Il faldone Milan si aggiunge così di nuove prove che certificano che qualcosa non funzioni, e forse anche più di qualcosa. Nel frattempo la critica avanza con forza e volano parole davvero grosse.

“Si rischia il dramma sportivo”: accusa durissima al Milan

Michele Criscitiello. Il noto giornalista, tramite un editoriale su ‘Sportitalia’, ha espresso un punto di vista critico e approfondito sulle prestazioni della squadra rossonera. In particolare ha affermato che il Milan non possa ritenersi soddisfatto basandosi su due vittorie di prestigio, quali il derby contro l’Inter e la partita al Bernabeu, soprattutto considerando l’illustre storia del club nel calcio mondiale. Queste vittorie, sebbene eccellenti, non possono nascondere le difficoltà quotidiane in Serie A, dovute principalmente a una mancanza di comprensione, da parte dell’allenatore Fonseca, dell’importanza della fase difensiva e del non possesso in campionato italiano. La difesa del Milan viene definita come una delle maggiori debolezze della squadra, con una media di circa due gol subiti a partita in confronti come Torino, Lazio, Cagliari, Parma e Fiorentina. L’esibizione contro il Cagliari particolarmente è stata descritta come un “festival dell’horror”, sottolineando come errori individuali e collettivi abbiano contribuito a una performance deludente. Secondo Criscitiello, Fonseca, nonostante le sue qualità, non ha ancora pienamente adattato il suo approccio al contesto del calcio italiano. Il giornalista ha proseguito la propria critica arrivando ad affermare che “il Milan, senza Champions l’anno prossimo, sarebbe un dramma sportivo”.

Paulo Fonseca

Un risveglio necessario

Infine, l’appello di Criscitiello è chiaro: il Milan deve “svegliarsi”. Le due vittorie di rilievo non devono offuscare la criticità della situazione, soprattutto quando lo scudetto appare già fuori portata a metà novembre. Il posizionamento in classifica e la difesa del posto in Champions sono ora le priorità urgenti per la squadra.

