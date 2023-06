Come riferisce Nicolò Schira su Twitter, il Genoa non procederà al riscatto di Eddie Salcedo dell’Inter.

#Genoa will not trigger the option to buy (€4M) for Eddie #Salcedo from #Inter, but Rossoblù could try to keep him with a discount on the price. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2023