Intervistato a Tuttomercatoweb, Mario Sconcerti noto giornalista parla dell’Inter e dei pronostici in vista della nuova Serie A.

Parla Mario Sconcerti, giornalista intervistato a Tuttomercatoweb, questo il commento sull’Inter favorita: “Sarà un campionato inedito vista la presenza del Mondiale che rimischierà completamente le carte. Inter favorita? La differenza verrà fatta dalla squadra che avrà una preparazione fisica perfetta.“

IM_Sede_Inter

Sacchi invece parla così alla Gazzetta dello Sport dell’Inter: “In teoria. Cominciano in trasferta a Lecce, poi in casa contro lo Spezia, quindi fuori contro la Lazio, di nuovo a San Siro contro la Cremonese. E poi ci sono il derby, la Champions, il Torino in casa, un’altra di Champions e l’Udinese fuori. Vedete, la Champions toglie energie sia prima sia dopo le gare: bisognerà esser bravi a gestire le forze.” Conclude con queste parole.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG