L’allenatore del Toronto Bob Bradley ha provato a fare una prima stima su quando potrebbe iniziare gli allenamenti Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne è arrivato a Toronto ma per vederlo in campo ci vorrà ancora un po’ di tempo, ecco cosa ha dichiarato Bob Bradley, padre dell’ex Roma Michael e tecnico dei canadesi. “Non è ancora chiaro quando inizierà ad allenarsi. In parte si tratta di capire, ovviamente, come si sente. L’altro discorso è la fine del suo contratto col Napoli”.

Lorenzo Insigne Nazionale

“Quindi è possibile che non inizi ad allenarsi fino al primo luglio, ammesso stia bene e sia pronto. Non so esattamente quanto sia in forma adesso, ci sono state delle comunicazioni ma fin quando non sarà qui… Credo che la prima cosa di cui occuparsi, quando avrà smaltito gli impegni con i media, sarà la valutazione fisica. A quel punto avremo un’idea migliore di come si sente“.

