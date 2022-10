Ecco cosa dice il giornalista al Corriere della Sera, Sconcerti parla dell’Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Sono queste le parole del giornalista Mario Sconcerti al Corriere della Sera dove parla dell’Inter con il successo all’ultimo secondo sulla Fiorentina: “L’Inter ottiene il massimo dopo aver perso molto ed essere stata più volte rimontata. La Fiorentina pressa, tira poche volte ma ha ritmo e discreta qualità. Starle dietro è faticoso, infatti l’Inter paga nel tempo. Paga di più la Fiorentina che dopo lo sforzo fisico non ha più equilibrio e lascia territori desertici ai contropiedi di Lautaro, il migliore in campo. Direi che è stata una partita di campioni veri, decisa da Lautaro, ripresa da Jovic, chiusa da Mkhitaryan, la sorpresa di questa nuova Inter.“

Conclude il giornalista Sconcerti: “Non ci sono molte valutazioni tecniche da fare quando si corre così tanto e si crea anche di più. Ha deciso un monetina in aria e la predisposizione della Fiorentina a lasciare soli gli avversari davanti al proprio portiere. L’Inter deve riflettere sulla confusione del secondo tempo. Non si difende così. Resta però un successo prezioso per la classifica“.

