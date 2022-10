Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita del Torino contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Oggi abbiamo sofferto, dobbiamo essere onesti. A volte abbiamo dominato e non abbiamo vinto, oggi l’Udinese ha fatto molto bene. Quello di Pellegri è un bel gol, spero che adesso non si vermi più. Il primo gol è stato fantastico, con gesti tecnici importanti».

PELLEGRI – «Sapevamo che arrivava da anni difficili, con tanti infortuni muscolari. Di testa sta bene, ora sta trovando continuità e ha margini di miglioramento allucinanti. Sta facendo tutto bene, in allenamento, nel cosa mangia. Spero che possa stare bene perché ha tanta qualità. Sono contento per lui. Oggi è uscito per crampi».

RITORNO DI SINGO – «Gioca Ola Aina e anche oggi ha fatto una grandissima partita. Parliamo di un grande giocatore, sta facendo benissimo. Quando calerà lui allora toccherà a Singo, ma per il momento Ola mi dà tante garanzie».

RADONJC – «A volte è partito dall’inizio. Anche oggi lo avete visto, è un fantasista: con il Cittadella ha fatto un grandissimo gol, oggi ha sprecato tre o quattro contropiedi pazzeschi. Deve migliorare e deve lavorare».

RITORNO RICCI – «Oggi ha fatto meglio Linetty quando è entrato. Deve ritrovare la forma migliore ma è giusto forzare un po’ perché per noi è importante. Aspettiamo Ricci, è stato fuori e deve ritrovare la forma».

L’articolo Torino, Juric: «» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG