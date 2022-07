L’opinionista Mario Sconcerti analizza il mercato dell’Inter sempre alle prese con diktat societari penalizzanti.

Mario Sconcerti su Calciomercato.com ha descritto la situazione attuale dell’Inter. “Sull’Inter siamo passati dall’entusiasmo a una realtà negativa moltiplicata. Questo accade quando non si ama leggere la realtà con attenzione. Il problema vero di tutti i tifosi è voler leggere solo la parte che meglio li rappresenta. Marotta ha fatto giochi di prestigio immensi, poi si è dovuto fermare davanti alla verità. Che non è la sua, è quella della società. Nel calcio si può vincere in autofinanziamento, tanto vendo-tanto compro. E’ decisamente più difficile partire dovendo ogni anno coprire un vuoto di 70-80 milioni“.

“Vuol dire dover vendere ogni volta il tuo miglior giocatore per cominciare alla pari mantenendo sempre lo stesso peso di debiti. Senza contare che ogni anno si dimagrisce, i giocatori con cui fare cassa diminuiscono. Marotta non è il colpevole, continua a essere il salvatore. Ha preso Asllani e Mkhitaryan a zero euro, Lukaku in prestito, ma deve vendere. A copertura del debito di 425 milioni, il più grosso ma solo l’ultimo, c’è l’Inter stessa. Non il capitale privato di Zhang. In sostanza l’Inter è ipotecata. Non si può fare grande calcio in queste condizioni. A questo punto, al di là dei risultati di una stagione, la domanda è una sola: conviene rimanere sulla strada di Zhang?“.

