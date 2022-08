Sconcerti: «Milan meno squadra dell’anno scorso. Manca Kessie». Il giornalista si esprime così sui rossoneri

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera scrive del Milan.

“Manca il peso di Kessie e manca forse perfino la regolarità fragile di Saelemaekers. Non solo. In fase di possesso Bennacer e Tonali si allungano su una linea verticale, restano cioè soli contro il centrocampo degli altri. Al Milan restano molti modi di forzare le partite, ma ha meno equilibrio dello scorso anno. I fantasisti alla Messias (Leao non è in discussione) o alla Hernandez curano più se stessi della squadra. Si aspetta De Ketelaere che è interessantissimo ma spaesato. Così il Milan è una squadra cresciuta nella personalità individuale che non sa che fare della sua arte in più. Adesso è meno squadra”.

The post Sconcerti: «Milan meno squadra dell’anno scorso. Manca Kessie» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG