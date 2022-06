Il giornalista Sconcerti parla alla testata di tuttomercatoweb della situazione finanziaria dell’Inter. Ecco le sue parole.

Mario Sconcerti parla così a tuttomercatoweb della situazione economico finanziaria dell’Inter: “Per l’Inter è necessario chiudere con 70 milioni di attivo la campagna. Non hanno scelto di vendere Skriniar ma è quello che ha l’acquirente più ricco.” Ma non è solo detto che vada via Skriniar, visto che anche De Vrij molto probabilmente verrà ceduto in Premier League per evitare la scadenza del contratto a parametro zero.

Milan Skriniar

L’amministratore delegato, Alessandro Antonello alla Gazzetta dello Sport è ritornato sulla questione Stadio, dando questi aggiornamenti: “Qui si ragiona su San Siro. E con il Milan ce lo siamo detti in maniera chiara. Poi è la tempistica che orienta le nostre decisioni. Se saranno rispettate quelle dichiarate in questo incontro, nessun dubbio. Altrimenti saremmo pronti a valutare alternative.” Conclude con queste parole.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG