La Juventus dovrebbe scegliere una contropartita tecnica per finalizzare De Ligt più soldi ma non è per nulla semplice.

Il Chelsea garantisce soldi fino ad una cifra compresa tra 40 e 60 milioni di euro più un giocatore per la Juventus. Ma è veramente complicato scegliere chi veramente i bianconeri possono inserire nella trattativa. Ricordiamo che Vlahovic guadagna vicino ai 9 milioni di euro bonus compresi, mentre Pogba arriverà a 8 milioni di euro + 2 bonus. Chiaro il tetto dei 10 milioni di euro che quest’anno non verrà mai sfondato. Ecco gli stipendi dei giocatori del Chelsea attualmente in rosa. In euro ovviamente la cifra aumenta per il cambio sterlina, euro.

Romelu Lukaku – 16,9 milioni di sterline

N’Golo Kantè – 15,08 milioni di sterline

Timo Werner – 14,14 milioni di sterline

Saul Niguez – 10,31 milioni di sterline

Ben Chilwell – 9,988 milioni di sterline

Kepa – 8,06 milioni di sterline

Cesar Azpilicueta – 7,8 milioni di sterline

Kai Havertz – 7,8 milioni di sterline

Mateo Kovacic – 7,8 milioni di sterline

Christian Pulisic – 7,8 milioni di sterline

Callum Hudson-Odoi – 6,24 milioni di sterline

Jorginho – 5,72 milioni di sterline

Thiago Silva – 5,46 milioni di sterline

Marcos Alonso – 5,2 milioni di sterline

Antonio Rudiger – 5,2 milioni di sterline

Hakim Ziyech – 5,2 milioni di sterline

Mason Mount – 4,6 milioni di sterline

Andreas Christensen – 4,16 milioni di sterline

Ruben Loftus-Cheek – 3,12 milioni di sterline

Reece James – 3,02 milioni di sterline

Edouard Mendy – 2,7 milioni di sterline

Charly Musonda – 2,18 milioni di sterline

Questi sono i dati prelevati dal portale calcioefinanza.it che ha raccolto gli stipendi.

