Ecco le quote del campionato di Serie A 2023-2024, con l’Inter una delle squadre più favorite del torneo. I numeri

Il nuovo campionato ormai è alle porte, e in termini di scommesse si sta valutando chi sia la candidata numero uno per vincere lo scudetto 2023-2024. Tra le tante spicca l’Inter: assolutamente una delle favorite. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri di SNAI, le quote della Serie A 2023-2024: Inter a 2.50, Juventus a 7.50,, Milan a 4.50, Lazio 15.00. Non resta che aspettare l’esito del campo.

L’articolo Scudetto 2023-2024, ecco quanto è quotata l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG