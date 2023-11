L’ex calciatore Riccardo Montolivo ha detto la sua in merito alla lotta scudetto, menzionando sia l’Inter che il Milan

Ai microfoni di DAZN, Riccardo Montolivo nel pre-partita di Milan-Fiorentina affossa le speranze dei rossoneri in ottica scudetto, poichè troppo distanti e diversi dall’Inter.

LE PAROLE– «Il Milan non può lottare per lo scudetto, non riuscirebbe a stare al passo con l’Inter. Dovrebbe fare molto di più delle sue possibilità, un miracolo sportivo. Deve fallire qualche altre squadra».

