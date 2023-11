Mehdi Taremi è nel mirino dell’Inter per il calciomercato, ma il tempo non gioca a favore dei nerazzurri: cosa succede

Come riferisce calciomercato.com, l’Inter ha fretta di muoversi per l’acquisto di Mehdi Taremi dal Porto.

L’attaccante, in scadenza a giugno, tenta i nerazzurri già per la finestra di gennaio, ma la concorrenza non demorde. Dall’Arabia Saudita, infatti, sarebbe in arrivo una maxi-offerta per lui, che potrebbe cambiare le carte in tavola e spingerlo in quella direzione.

L’articolo Taremi Inter, il tempo stringe e la concorrenza aumenta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG