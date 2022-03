L’ex centrocampista Clarence Seedorf ha criticato l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per molte scelte fatte ieri.

Non usa giri di parole Clarence Seedorf nei confronti di quello che è stato anche suo ex allenatore Allegri; ecco le sue impressioni a Prime Video. “In Champions quando hai qualche giocatore che può fare la differenza in panchina dopo i primi 20 minuti del secondo tempo bisogna cominciare a pensare di mandarli in campo”.

Massimiliano Allegri

“È anche una questione mentale, per mandare un messaggio alla squadra: ‘Dobbiamo spingere di più e cercare questa vittoria’. Questo è mancato alla Juve stasera. Nella Champions bisogna andare a prendersi il risultato, non si può aspettare che le cose ti vengano regalate. Quella di stasera è una sconfitta pesante, ma la Juve fa fatica a recuperare una volta che va sotto, quindi deve cercare subito la vittoria“.

