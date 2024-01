Sensi Inter, vicino il suo approdo al Leicester: gli inglesi confidano in una cosa. Ecco cosa manca per la fumata bianca

Stefano Sensi è sempre più vicino a salutare l’Inter in questa sessione di calciomercato invernale. L’interesse del Leicester si è fatto sempre più concreto e dopo il ritorno di Cesare Casadei al Chelsea, si è liberata quella casella nella rosa dei Foxies che permetterebbe l’arrivo dell’ex Sassuolo.

Come riferito da Fabrizio Romano, il club inglese è fiducioso di poter chiudere l’affare all’inizio della prossima settimana, quando il calciatore farà rientro in Italia dopo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita insieme all’Inter. L’accordo tra le parti è ormai stato trovato e si resta in attesa.

L’articolo Sensi Inter, vicino il suo approdo al Leicester: gli inglesi confidano in una cosa proviene da Inter News 24.

