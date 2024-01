Arrivano conferme circa l’Interessamento del Leicester per Sensi, ma per il giocatore dell’Inter serve prima una condizione

Non ha dubbi Maresca. In conferenza stampa il tecnico del Leicester ha parlato così del talento dell’Inter Sensi. Prima di procedere con il possibile acquisto (il giocatore piace al tecnico) però, è necessario vendere per il club.

SENSI – «Parlando di mercato, ho sempre detto la stessa cosa: quando sei forte e puoi diventare più forte, è meglio. Di Sensi l’unica cosa che posso dire è che lo conosco ed è un giocatore che mi piace molto».

VENDERE – «Ora tuttavia non possiamo fare nulla, dobbiamo prima vendere per poter poi fare qualcosa. L’unica cosa che so è che non possiamo spendere soldi, probabilmente a causa della retrocessione. Negli ultimi due o tre anni il club ha avuto delle perdite. Quando retrocedi è difficile a livello finanziario perché devi ricostruire, anche se abbiamo ceduto 10 o 15 giocatori».

