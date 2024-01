Lele Adani è tornato a parlare della Bobo Tv e del presunto tradimento dell’ex Inter Vieri nei suoi confronti

Non ha peli sulla lingua Lele Adani. Al Messaggiero è tornato a parlare ancora una volta della Bobo Tv e della rottura, parla di “tradimento” con l’ex Inter Vieri.

VIERI – «Non ci siamo più sentiti, perché so benissimo cosa è successo. Non ci sarà possibilità di chiarimento. E poi sono accadute tante altre cose non giuste, che non dirò. Cose che le persone coinvolte sanno. Compreso lui e la manager. Niente è irreversibile, ma questo modo di essere e di tradire nuoce a chi lo fa. Chi deve convivere col tradimento, se ha un po’ di coscienza, è più ferito e danneggiato di chi l’ha subìto».

