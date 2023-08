Sensi merita fiducia all’Inter? Una seconda chance va sempre data, soprattutto se le cause non dipendono da lui

La domanda sorge spontanea: Stefano Sensi merita di avere una seconda chance all’Inter? Certo, c’è sempre di mezzo la questione Samardzic, ma dall’altra parte l’ex centrocampista di Sampdoria e Monza non si può dire che non si sia giocato al meglio le sue carte di riscatto.

Arrivato nel 2019 non ha mai completamente sfigurato, considerando che il suo ciclo nerazzurro è sempre stato tormentato dagli infortuni, e le sue prestazioni all’interno del rettangolo di gioco sono sempre state all’altezza.

Non si sta parlando del classico fuoco di paglia, bensì di una crescita fermata soltanto da problemi dove lui poteva fare veramente poco. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, con la consapevolezza che Sensi sta facendo di tutto per farsi trovare al top della forma.

L’articolo Sensi merita una seconda chance all’Inter: fermato dagli infortuni (non dal talento) proviene da Inter News 24.

