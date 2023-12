Il futuro di Stefano Sensi sembra essere lontano dall’Inter: il centrocampista permetterebbe al club di risparmiare una bella somma

Sensi potrebbe lasciare l’Inter a gennaio, come scrive il Corriere dello sport:

«Cedere l’italiano, in scadenza nel giugno 2024, anche per una cifra ovviamente non alta, permetterebbe all’Inter di incassare qualcosa, ma soprattutto di risparmiare circa 2 milioni lordi sul suo ingaggio fino a giugno»

