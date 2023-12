Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato della stagione disputata dai nerazzurri nel 2023

Nel corso di una intervista concessa a Telam, Zanetti si è espresso così sul 2023 dell’Inter:

«Il 2023 è stato un anno positivo per me e per l’Inter. Si è concluso un grande anno, ho compiuto 50 anni, un bel numero. Ma quando penso all’intero percorso sono orgoglioso. Non vedo strategia dietro le sue dichiarazioni. Il Mondiale? I ricordi sono ancora intatti. A volte sento Leo Messi, mi ricordo quando arrivò in Nazionale, con i miei compagni sapevamo che sarebbe diventato impressionante. Il Mondiale l’ho vissuto in Qatar da vicino con tutta la mia famiglia, un onore per me, e sono felice per il momento che lui ha vissuti. Più di tutti ha fatto sacrifici enormi per diventare campione del mondo e portare la Nazionale argentina ai massimi livelli».

