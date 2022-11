Nikola Milenkovic, difensore della Serbia, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match con il Brasile

Nikola Milenkovic, difensore della Serbia, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Quando ero ai Mondiali quattro anni fa, i preparativi erano più lunghi e quella era la parte bella. Sicuramente il Brasile è il favorito, non solo per il primo posto nel girone, ma anche per la vittoria del Mondiale. Però noi crediamo in noi stessi, nelle qualità che abbiamo e siamo concentrati soprattutto sulla nostra prestazione. Hanno grandi giocatori in tutte le posizioni, il pericolo non è solo Neymar, ma ripeto, stiamo guardando noi stessi. Rispettiamo tutti, ogni rivale, ma crediamo che con la nostra organizzazione di gioco, l’approccio responsabile e disciplinato, l’idea e la qualità di ogni individuo, possiamo ottenere un risultato positivo».

L’articolo Serbia, Milenkovic: «Il Brasile ha grandi giocatori in tutte le posizioni» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG