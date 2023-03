Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato dal ritiro della Serbia del passato Mondiale in Qatar. Le dichiarazioni

PAROLE – «C’erano grandi aspettative in Qatar, avremmo potuto fare molto di più, ma abbiamo fallito, questo rimane come peso per tutti noi. Ci aspettano le qualificazioni per l’Europeo, non ci sono partite facili, dobbiamo affrontare ogni partita con fiducia in noi stessi e massima concentrazione. Penso che abbiamo buone possibilità di qualificarci, credo che possiamo ripetere le partite delle qualificazioni ai Mondiali. Abbiamo segnato tanti gol nelle partite precedenti, e sicuramente dobbiamo avere ancora più concentrazione per migliorare il gioco in fase difensiva».

