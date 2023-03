Roberto Donadoni, allenatore, ha parlato a Sportmediaset della stagione in Italia e in Europa del Napoli di Luciano Spalletti

Roberto Donadoni, allenatore, ha parlato a Sportmediaset della stagione in Italia e in Europa del Napoli.

PAROLE – «Tempo fa ho detto che De Laurentiis non capisce di calcio? Il tempo insegna, ha capito tante cose. Ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che ha ottenuto fino a qui: non si tratta di favole o sogni, ma di solida realtà. In Serie A non c’è storia, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa. Anzi, questo è un obiettivo che si deve porre».

