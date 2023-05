Serena: «Lautaro forte a livello mentale, sembra una Formula 1. Dzeko o Lukaku…». Queste le parole dell’ex attaccante

L’ex attaccante Aldo Serena al Corriere dello Sport ha parlato del momento di Lautaro e della finale di Champions:

LAUTARO – «Sembra quasi che abbia le minigonne come le macchine di Formula Uno di una volta. È piantato a terra, difende bene la palla e nel contrasto difficilmente la perde. Non è alto, al baricentro basso abbina una rapidità nei movimenti con cui sorprende gli avversari. Poi cosa riesce a fare in area di rigore lo ha già dimostrato più volte. Prima di tutto a livello mentale. Adesso è consapevole delle sue doti, ha una lucidità e una grande capacità di scegliere la cosa migliore da fare nel momento giusto».

FINALE CHAMPIONS – «Se il City pressa e si conferma così asfissiante, io in finale vorrei avere la fisicità di Lukaku. Uno che riesce a tenere su la palla, che mi fa respirare e aggiunge forza fisica all’attacco. Lautaro poi si adatta bene a ogni compagno. Dico questo senza togliere nulla a Dzeko, che a 37 anni ha fatto l’ennesima grande stagione».

L’articolo Serena: «Lautaro forte a livello mentale, sembra una Formula 1. Dzeko o Lukaku…» proviene da Inter News 24.

