Serena: «Lukaku? Delusione derivata dall’esclusione ad Istanbul» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto negli studi Sky Sport, l’ex Inter, Aldo Serena, ha provato ad ipotizzare quali possano essere le cause della rinuncia del club a Romelu Lukaku.

LE PAROLE- «Credo che il fatto di non aver giocato la finale di Istanbul sia stata una delusione forte, visto che poi Dzeko è anche stato ceduto. Probabilmente è rimasto molto deluso da questa esclusione, anche se non rispondere al telefono come sembra stia facendo non è un comportamento da professionista»

