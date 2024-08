I nerazzurri hanno comprato un secondo portiere che sembra di sicuro avvenire e ora dovrà gestire un’alternanza.

L’Inter ad inizio mercato ha scelto di non riscattare Emil Audero per comprare dal Genoa Josep Martinez, un profilo ritenuto più futuribile. Il piano della dirigenza e far crescere lo spagnolo alle spalle dello svizzero, che resta titolare almeno per questa stagione.

L’alternanza

L’ex attaccante Aldo Serena, ora noto commentatore sportivo, ha sottolineato come questa mossa possa generare dinamiche competitive all’interno della squadra. Sommer, essendo uno degli artefici principali dei recenti successi dell’Inter, potrebbe non vedere di buon occhio l’arrivo di un giovane portiere ambizioso come Martinez. Questa situazione, analoga a ciò che avviene nel reparto offensivo, dimostra come la concorrenza interna possa essere uno stimolo al miglioramento ma anche fonte di tensioni.

Josep Martinez

Il terzo incomodo

Per quel che riguarda l’attacco, l’Inter ha aggiunto Mehdi Taremi, arrivato a costo zero dal Porto, alla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Sulla carta la Thu-La resta la coppia titolare ma l’iraniano sicuramente voglia ritagliarsi più spazio possibile. Serena ha sottolineato come il reparto offensivo dei nerazzurri sia la combinazione di giovinezza ed esperienza.

Scenari futuri

Inzaghi ha grandissima abbondanza in tutti i reparti ma dovrà essere bravo a gestire tutta la rosa: riuscendo a non lasciare indietro nessuno e contemporaneamente non generare malcontento in alcuni giocatori magari poco utilizzati. In porta Yann Sommer rimane una figura chiave nonostante gli errori commessi a Marassi. Però è ovvio che bisogna tener conto dei suoi 36 anni in ottica futura. La sua esperienza sarà fondamentale per guidare i nuovi arrivati come Martinez; quest’ultimo a sua volta dovrà essere bravo nel corso di questa stagione a dimostrare di poter raccogliere l’eredità dello svizzero.

