I nerazzurri sono vicinissimi all’acquisto di un nuovo difensore centrale, dopo il rientro di Buchanan la società sembra intenzionata a mandarlo in prestito.

L’Inter sembra stare per chiudere la trattativa per l’acquisto di Tomas Palacios; si tratta di una giovane difensore argentino che almeno numericamente prenderà il posto di Tajon Buchanan.

La trattativa

La trattativa per portare Tomas Palacios all’Inter si muove verso il suo epilogo con ottimismo. Mancherebbero infatti soltanto alcuni dettagli per ufficializzare l’approdo del difensore argentino alla corte di Simone Inzaghi. L’interesse per il giovane calciatore non è un fulmine a ciel sereno, poiché l’Inter ha da tempo messo nel mirino talenti in grado di rafforzare la propria difesa, e Palacios sembra incarnare appieno le qualità ricercate dallo staff tecnico.

Tajon Buchanan

Un percorso delineato

L’approdo di Palacios all’Inter, tuttavia, non si tradurrà immediatamente in un posto fisso nella formazione titolare. L’intenzione del club, infatti, è quella di valutare le prestazioni del giocatore durante i primi mesi di stagione, fino a gennaio, per poi decidere il percorso più appropriato per la sua crescita. Per quella data, tra l’altro, i narratori riavranno a disposizione Buchanan, il che permetterà a Carlos Augusto di ricoprire di nuovo il ruolo di vice Bastoni. A quel punto lo spazio per il nuovo acquisto sarebbe veramente molto molto ridotto. La possibilità di un prestito nella seconda metà della stagione è dunque ritenuta, secondo Tuttosport, l’opzione migliore per garantire a Palacios l’opportunità di crescere magari giocando da titolare.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG