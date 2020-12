Serie A, 12ª giornata: oggi Udinese-Crotone e Benevento-Lazio

La Serie A si appresta ad affrontare un turno infrasettimanale spalmato in tre giorni. Si comincia oggi, martedì 15 dicembre, con i primi due anticipi, domani si prosegue con sette partite in due orari diversi e infine si conclude giovedì con il posticipo tra Roma e Torino.

Le partite di oggi sono:

Ore 18:30, Udinese-Crotone (diretta tv e streaming su Sky)

Ore 20:45, Benevento-Lazio (diretta tv e streaming su Dazn)

Si comincia dunque dallo Stadio Friuli dove l’Udinese, che al momento è decima in classifica con 13 punti frutto di quattro partite vinte, una pareggiata e cinque perse, ospita il fanalino di coda Crotone, che ha solo 5 punti in seguito a ben otto sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Ci sono quattro precedenti tra queste due squadre che al momento sono in una situazione di parità, perché nella stagione 2016-2017 ognuna ha vinto il proprio match casalingo, per 2-0 l’Udinese e per 1-0 il Crotone, mentre nel 2017-2018 ognuna ha vinto il match in trasferta, infatti l’Udinese si è imposta a Crotone per 3-0 e i calabresi si sono imposti in Friuli per 2-1.

Il secondo match di giornata è invece la sfida in panchina tra i fratelli Inzaghi: Pippo guida il Benevento che è quindicesimo in classifica con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte, mentre il minore Simone guida la Lazio che è attualmente nona con 17 punti ottenuti grazie a cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Ci sono due precedenti tra queste due squadre e risalgono alla stagione 2017-2018, quando la Lazio vinse 5-1 in Campania e 6-2 in casa. C’è poi un match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia del 2008-2009 vinto dalla Lazio per 5-1.

Qui di seguito il programma di tutta questa 12ª giornata e la classifica aggiornata.

Martedì 15 dicembre 2020

Ore 18:30

Udinese-Crotone

Ore 20:45

Benevento-Lazio

Mercoledì 16 dicembre 2020

Ore 18:30

Juventus-Atalanta

Ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria

Giovedì 17 dicembre 2020 – Ore 20:45

Roma-Torino

Serie A: la classifica aggiornata

1) Milan 27 punti

2) Inter 24

3) Napoli 23

4) Juventus 23

5) Sassuolo 22

6) Roma 21

7) Verona 19

8) Atalanta 17*

9) Lazio 17

10) Udinese 13*

11) Cagliari 12

12) Bologna 12

13) Sampdoria 11

14) Parma 11

15) Benevento 11

16) Spezia 10

17) Fiorentina 9

18) Torino 6

19) Genoa 6

20) Crotone 5

*Una partita giocata in meno