Serie A, 13a giornata: vincono Milan e Inter. Risultati e classifica

La 13a giornata della Serie A 2020-2021 prosegue oggi con le ultime sette partite che seguono i tre anticipi di ieri. Qui di seguito tutto il programma con i risultati aggiornati alla fine di ogni match e la classifica.

Torino-Bologna 1-1

Benevento-Genoa 2-0

Cagliari-Udinese 1-1

Inter-Spezia 2-1 (qui lo speciale)

Sassuolo-Milan 1-2

Iniziata alle ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli

Classifica Serie A aggiornata al 20 dicembre 2020

Milan 31 punti

Inter 30

Juventus 27

Roma 24*

Napoli 23*

Sassuolo 23

Verona 20

Atalanta 28**

Lazio 18*

Sampdoria 17

Udinese 15*

Benevento 15

Cagliari 14

Bologna 14

Parma 12

Fiorentina 11

Spezia 11

Torino 7

Genoa 7

Crotone 6

*Una partita giocata in meno

** Due partite giocate in meno

Sassuolo-Milan 1-2

AC Milan's Italian coach Stefano Pioli shouts instructions during the Italian Serie A football match Sassuolo vs AC Milan on December 20, 2020 at the Mapei stadium in Sassuolo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) AC Milan's Turkish midfielder Hakan Calhanoglu (L) challenges Sassuolo's Ivorian midfielder Hamed Traore during the Italian Serie A football match Sassuolo vs AC Milan on December 20, 2020 at the Mapei stadium in Sassuolo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Sassuolo's Ivorian midfielder Hamed Traore reacts after missing a goal opportunity during the Italian Serie A football match Sassuolo vs AC Milan on December 20, 2020 at the Mapei stadium in Sassuolo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Sassuolo's Italian forward Domenico Berardi (R) attempts to tackle AC Milan's French defender Theo Hernandez during the Italian Serie A football match Sassuolo vs AC Milan on December 20, 2020 at the Mapei stadium in Sassuolo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Sassuolo-Milan 1-2. La fotogallery del 20 dicembre 2020 Guarda le altre 7 fotografie →

Il Milan conserva il suo punticino di vantaggio sull’Inter ottenendo contro il Sassuolo lo stesso risultato che i cugini hanno ottenuto contro lo Spezia oggi, anche se ci sono un po’ di differenze perché il Diavolo ha giocato in trasferta e contro un’avversaria più tosta, la vera sorpresa di questo inizio di stagione. I neroverdi dell’ex rossonero Roberto De Zerbi, infatti, sono stati a lungo secondi dietro il Milan e solo nelle ultime giornate sono scivolati di qualche posizione e ora sono sesti con 23 punti.

Il Milan è sceso in campo scatenato e al primo minuto si è subito portato in vantaggio con Leao servito dal Calhanoglu, poi al 9’ proprio il calciatore turco-tedesco è andato in rete, ma si è visto annullare la marcatura dal Var a causa di una posizione di fuorigioco. Il raddoppio del Milan è arrivato lo stesso, firmato da Saelemaekers su assist di Theo Hernandez al 26’ e così gli uomini di Stefano Pioli sono andati negli spogliatoi già sul 2-0. Nella ripresa c’è stato solo il gol di Berardi che ha accorciato le distanze quando ormai era l’89’ e, nonostante i sette minuti di recupero, i neroverdi non sono riusciti a pareggiare, permettendo così al Milan di non farsi sorpassare dall’Inter.

Il tabellino di Sassuolo-Milan 1-2:

Marcatori: 1′ Leao, 26′ Saelemaekers (M); 89′ Berardi (S)

Ammoniti: Kessie, Calabria, Romagnoli (M); Berardi (S)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (61′ Muldur), Marlon, G. Ferrari, Rogerio (Kyriakopoulos); Bourabia, Lopez; Berardi, Djuricic (57′ Boga), Traoré (85′ Obiang); Defrel (46′ Caputo). A disposizione: Pegolo, Chiriches, Ayhan, Peluso, Magnanelli, Raspadori, Haraslin. All.: De Zerbi

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali (46′ Krunic), Kessié; Saelemaekers (79′ Castillejo), Çalhanoğlu (86′ Maldini), Brahim Díaz (57′ Hauge); R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Colombo, D. Maldini, Roback. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Inter-Spezia 2-1

Esattamente al contrario dei cugini milanisti, l’Inter ha chiuso il primo tempo sullo 0-0 e ha segnato i suoi due gol nella ripresa: il primo è stato firmato da Hakimi al 52’ su assist di Lautaro Martinez, il secondo, invece, è arrivato al 71’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Lukaku. Il penalty è stato assegnato dall’arbitro Fabbri dopo aver consultato il VAR e aver notato un tocco di mano da parte di un difensore dello Spezia. Gli ospiti hanno poi accorciato le distanze solo al 94’ con Piccoli, a un solo minuto dal fischio finale.

L’Inter dunque sale a quota 30 punti, conserva il +3 sulla Juventus e il -1 dal Milan. Lo Spezia è quartultimo con 11 punti, gli stessi della Fiorentina, a +4 da Torino e Genoa che sono in piena zona retrocessione.

Il tabellino di Inter-Spezia 2-1:

Marcatori: 51′ Hakimi, 71′ rig. Lukaku (I), 90’+4′ Piccoli (S)

Ammoniti: Brozovic, Antonio Conte (I), Nzola, Terzi (S)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi (80’ Darmian), Barella, Brozovic (66′ Vidal), Gagliardini (46′ Sensi), Young (80’ D’Ambrosio); Lautaro, Lukaku (80’ Perisic). All. Antonio Conte.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajili, Terzi, S. Bastoni; Deiola (72′ Agudelo), Ricci, Mora (72′ Maggiore); Acampora (91′ Mastinu), Nzola (79′ Piccoli), Gyasi (79′ Farias). All. Vincenzo Italiano.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Benevento-Genoa 2-0

Importante vittoria casalinga per il Benevento contro il Genoa. Gli uomini di Pippo Inzaghi hanno fatto tutto nel secondo tempo, dopo che il primo si era chiuso a reti inviolate. Nella ripresa è arrivato il primo gol firmato da Roberto Insigne al 57’ su assist di Hatemaj, poi, all’89’, il raddoppio di Sau su rigore assegnato per un tackle in area di Masiello su Giua.

Il Genoa resta dunque al penultimo posto e non approfitta dei ko di Torino e Crotone per guadagnare un po’ di vantaggio sulle altre squadre in zona retrocessione. Il Grifone ha solo 7 punti come i granata e uno in più dei calabresi. Il Benevento, invece, è a quota 15 punti come l’Udinese (che però ha giocato un match in meno) ed è al momento dodicesimo.

Il tabellino di Benevento-Genoa 2-0

Marcatori: 57′ Insigne (B), 90′ rig. Sau (B)

Ammoniti: Bani (G), Caprari (B), Goldaniga (G), Masiello (B)

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia (79′ Foulon), Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne (74′ Tello), Caprari (79′ Sau); Lapadula (79′ Di Serio). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Foulon, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina. All. Inzaghi.

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga (75′ Zappacosta), Bani, Masiello, Czyborra (58′ Criscito); Ghiglione, Lerager, Sturaro (58′ Radovanovic), Pjaca (58′ Pandev); Destro (72′ Scamacca), Shomurodov. A disp.: Paleari, Zima, Criscito, Scamacca, Behrami, Zajc, Pandev, Radonavonic, Melegoni, Badelj, Rovella, Zappacosta. All. Maran.

Cagliari-Udinese 1-1

A Cagliari i padroni di casa hanno ospitato l’Udinese e l’hanno accolta con un gol al 27’ del primo tempo firmato da Lykogiannis. La prima parte del match si è chiusa con i sardi in vantaggio per quella sola rete, ma in apertura della ripresa, al 57’, è arrivato il pareggio di Lasagna. Non ci sono stati altri gol per il resto della partita che dunque si è chiusa sull’1-1, regalando un punto poco utile a entrambe le squadre.

L’Udinese, che solo a gennaio recupererà il match di andata con l’Atalanta, è undicesima con 15 punti, mentre il Cagliari è tredicesimo con 14 punti.

Il tabellino di Cagliari-Udinese 1-1:

Marcatori: 27′ Lykogiannis (C), 57′ Lasagna (U)

Ammoniti: 45′ Pavoletti (C), 69′ Nandez (C), 75′ Pereyra (U)

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog (89′ Oliva); Nandez, Joao Pedro (89′ Pereiro), Sottil (77′ Simeone); Pavoletti (64′ Ceppitelli). A disposizione: Vicario; Pinna, Pisacane; Caligara, Pajac, Tramoni; Cerri. Allenatore: Di Francesco.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (90′ De Maio), Samir; Stryger Larsen (90′ Ter Avest), De Paul, Walace, Pereyra (77′ Mandragora), Zeegelaar; Pussetto (77′ Nestorovski), Deulofeu (55′ Lasagna). A disposizione: Scuffet, Carnelos; Arslan, Coulibaly, Palumbo, Rigo; Micin. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Torino-Bologna 1-1

In questa domenica di campionato ad aprire le danze nel lunch match sono state Torino e Bologna. Allo Stadio Olimpico Grande Torino il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, poi, nella ripresa, sono arrivati i due gol: al 69’ il granata sono passati in vantaggio al 69’ con Verdi, che ha messo a segno una rete che è praticamente un autogol, perché lui ha calciato a giro basso e il portiere del Bologna Da Costa con i piedi l’ha messa dentro. Al 78’ è subito arrivato il pareggio da parte dei rossoblù con Soriano, che ha ricevuto palla da Vignato e con una girata ravvicinata ha mandato la palla tra le gambe del portiere granata Milinkovic-Savic.

Il Toro è sempre penultimo in classifica, ma adesso ha 7 punti, uno in più del Crotone che ha perso ieri con la Sampdoria. Il Bologna è al dodicesimo posto con 14 punti come l’Udinese che però deve ancora giocare due partite.

Il tabellino di Torino-Bologna 1-1:

Marcatori: st 25′ Verdi (T); st 34′ Soriano (B)

Ammoniti: pt 26′ Dominguez (B); pt 32′ Lyanco (T); st 8′ Svanberg (B); st 24′ Tomiyasu (B).

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo (st 41′ Vojvoda), Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak (st 21′ Meite), Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli (pt 29′ Verdi). A disposizione. Sirigu, Rosati, Buongiorno, Celesia, Edera, Nkoulou, Segre, Zaza. Allenatore. Giampaolo.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri (st 19′ Dijks), Danilo, Svanberg (st 32′ Poli), Tomiyasu; Dominguez (st 19′ Schouten), Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione. Breza, Calabresi, Denswil, Khailoti, Baldursson, Ruffo Luci, Pagliuca, Rabbi, Vergani. All. Mihajlovic.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (ass. Passeri – Caliari; VAR: Maresca; AVAR: Galetto).