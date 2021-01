Serie A, 18.a giornata: programma e risultati di oggi

Sono 5 i match che si giocano oggi per la 18.a giornata di Serie A 2020-2021. Dopo il derby vinto dalla Lazio venerdì sera, sabato sono tornate alla vittoria Bologna e Sampdoria, rispettivamente contro Verona e Udinese, mentre il match tra Torino e Spezia si è concluso con il punteggio di 0-0, nonostante gli ospiti siano stati costretti a giocare per 83 minuti in 10 uomini.

Il menu domenicale si apre con il lunch match tra Napoli e Fiorentina al Diego Armando Maradona, e prosegue alle 15:00 con Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma. Alle 18:00, invece, l’Atalanta ospita il Genoa al Gewiss Stadium, mentre alle 20:45 si giocherà a San Siro l’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Serie A: risultati 18a giornata

Venerdì 15 gennaio

Lazio-Roma 3-0

Sabato 16 gennaio

Bologna-Verona 1-0

Torino-Spezia 0-0

Sampdoria-Udinese 2-1

Domenica 17 gennaio

Napoli-Fiorentina, ore 12:30

Crotone-Benevento, ore 15:00

Sassuolo-Parma, ore 15:00

Atalanta-Genoa, ore 18:00

Inter-Juventus, ore 20:45

Lunedì 18 gennaio

Cagliari-Milan, ore 20:45

Classifica Serie A aggiornata

Milan 40

Inter 37

Roma 34

Juventus 33*

Atalanta 31*

Napoli 31*

Lazio 31

Sassuolo 29

Hellas Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Fiorentina 18

Spezia 18

Udinese 16*

Cagliari 14

Genoa 14

Torino 13

Parma 12

Crotone 9

*una partita in meno