Serie A, risultati 26.a giornata: Roma-Genoa 1-0

Si giocano oggi sei gare della 26.a giornata di Serie A, che seguono i tre anticipi disputati ieri e che precedono il posticipo di lunedì sera tra Inter e Atalanta. Nel pomeriggio di sabato, Spezia e Benevento si sono spartiti la post al Picco con reti di Gaich per gli ospiti e Verdi per i padroni di casa. Alle 18:00, poi, l’Udinese di Gotti ha battuto con il più classico dei punteggi il Sassuolo di De Zerbi: una rete per tempo in favore dei friulani, che hanno aperto i conti con Llorente e li hanno chiusi con Pereyra. Nel terzo anticipo, il big match serale, vittoria per 3-1 della Juventus sulla Lazio: i biancocelesti illusi dalla rete di Correa, sono stati raggiunti da Rabiot e poi superati dalla doppietta di Morata (il secondo gol su rigore).

Roma-Genoa 1-0: decide Mancini

La Roma di Paulo Fonseca si porta momentaneamente al 4° posto in classifica dopo la vittoria di misura ottenuta nel lunch match contro il Genoa. La gara dell’Olimpico si sblocca al 24′ in virtù di un colpo di testa di Mancini. Nella ripresa il Genoa di Ballardini tiene la partita aperta, ma i giallorossi fanno buona guardia e anzi vanno anche vicini al raddoppio con Villar (palo).

Serie A: risultati 26.a giornata

Spezia-Benevento 1-1

Udinese-Sassuolo 2-0

Juventus-Lazio 3-1

Domenica 7 marzo 2021

Roma-Genoa 1-0

15:00 Crotone-Torino

15:00 Fiorentina-Parma

15:00 Verona-Milan

18:00 Sampdoria-Cagliari

20:45 Napoli-Bologna

Lunedì 8 marzo 2021

20:45 Inter-Atalanta

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 59

Milan 53

Juventus 52*

Roma 50

Atalanta 49

Napoli 44 *

Lazio 43 *

Hellas Verona 38

Sassuolo 36 *

Udinese 32

Sampdoria 31

Bologna 28

Genoa 27

Spezia 26

Benevento 26

Fiorentina 25

Cagliari 21

Torino 20**

Parma 15

Crotone 12

*una partita in meno

** due partite in meno