Serie A, anticipi 34.a giornata: vincono Inter e Milan

Si è aperta alle 15:00 con Verona-Spezia la 34.a giornata di Serie A. Al Bentegodi, l’Hellas di Ivan Juric si era portato in vantaggio al 46’ con Salcedo, ma all’86’ il subentrato Saponara ha trovato la rete dell’1-1. Nel primo tempo, annullato con il Var un gol di Lasagna, per fuorigioco. In virtù di questo risultato, il Verona aggancia la Sampdoria a quota 42 punti, mentre lo Spezia sale a 34, come la Fiorentina.

Crotone-Inter 0-2

Nel secondo anticipo della 34.a giornata di Serie A, l’Inter si cuce praticamente lo scudetto sul petto andando a vincere in casa del Crotone, che finisce aritmeticamente in Serie B. Allo Scida, i nerazzurri colpiscono due legni e si portano in vantaggio al 69’ con un tiro dal limite Eriksen, deviato da un difensore dei calabresi. Nel recupero il raddoppio di Hakimi. Se l’Atalanta non batterà il Sassuolo domani, per l’Inter sarà scudetto “dal divano”.

Milan-Benevento 2-0

Vince con il più classico dei punteggi anche il Milan di Stefano Pioli: 2-0 al Benevento di Filippo Inzaghi, che ora si trova maggiormente inguaiato nella lotta per non retrocedere. Una rete per tempo per il Diavolo: le mettono a segno Calhanoglu al 6′ ed Hernandez al 60′. Con questi tre punti i rossoneri si portano momentaneamente al 2° posto a quota 69.

Serie A, risultati 34.a giornata

Sabato

Verona-Spezia 1-1

Crotone-Inter 0-2

Milan-Benevento 2-0

Domenica

12:30 Lazio-Genoa

15:00 Bologna-Fiorentina

15:00 Napoli-Cagliari

15:00 Sassuolo-Atalanta

18:00 Udinese-Juventus

20:45 Sampdoria-Roma

Lunedì

20:45 Torino-Parma

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 82

Milan 69

Atalanta 68

Juventus 66

Napoli 66

Lazio 61

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 42

Udinese 39

Bologna 38

Fiorentina 34

Spezia 34

Genoa 33

Benevento 31

Torino 31

Cagliari 31

Parma 20

Crotone 18