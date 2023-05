Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, dopo l’assemblea odierna in cui si è scelto l’advisor

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato dopo l’assemblea di oggi. Di seguito le sue parole.

CANALE DELLA LEGA – «È una certezza. Siamo partiti con il progetto della radio tv, a partire da settembre produrremo contenuti che vanno oltre la trasmissione live delle partite. Questo poi porterà al nuovo scenario dell’anno successivo».

COSA É SUCCESSO CON DE LAURENTIIS – «Aurelio lo conoscete, è sempre fantasmagorico anche nella sua modalità di espressione. La dinamica dell’assemblea è sempre un po’ la stessa: si discute, anche animatamente, ma poi si converge e la votazione, anche oggi, è stata all’unanimità. Ringrazio tutti i presidenti».

DISCUSSIONE CON ADL SUI PACCHETTI – «Sì, ma non poteva essere messo in discussione un qualcosa di già votato, anche dal Napoli, che aveva votato il bando e quindi i pacchetti. C’è stata una discussione sull’advisor, ma poi è rimasta in sospeso perché De Laurentiis ha deciso di uscire».

SI É PARLATO DI FISSARE UN TETTO ECONOMICO – «Sì, è tracciato. Come sapete all’interno del bando c’è la cifra minima ed è un miliardo e 150 milioni».

SI É PARLATO DI GIUSTIZIA SPORTIVA – «No».

