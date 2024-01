I match odierni della 21^ giornata di Serie A tra Empoli e Monza e Frosinone e Cagliari vedono trionfare i padroni di casa

La 21^ giornata di Serie A ha visto i confronti Empoli Monza e Frosinone Cagliari.

L’esordio di Davide Nicola sulla panchina dell’Empoli non sarebbe potuto essere migliore, coi suoi che travolgono per 3-0 i brianzoli, grazie ad uno scatenato Zurkowski, a segno con una tripletta.

Bene anche il Frosinone, che batte il Cagliari di Ranieri per 3-1: in gol Mazzitelli, Soulè e Kaio Jorge, mentre Soulemana ha firmato il tabellino per i rossoblù.

