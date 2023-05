Cinque calciatrici delle Inter Women sono state inserite nella Top11 dell’ottava giornata della Poule Scudetto: ecco quali

Secondo le statistiche Opta, sono ben 5 le calciatrici delle Inter Women selezionate per la Top11 dell’ottava giornata di Poule Scudetto:

Francesca Durante: Tra i portieri che hanno fronteggiato almeno tre tiri nello specchio in questo turno di campionato, Durante è l’unica con il 100% di parate (4/4).

Anja Sønstevold: È il difensore che ha portato a buon fine più passaggi nella metà campo avversaria in questo turno di campionato (22).

Lisa Alborghetti: La nerazzurra è la giocatrice che ha completato più passaggi (69) e giocato più palloni (107) nella giornata di Serie A appena conclusa.

Tabitha Chawinga: La nerazzurra è la giocatrice che ha partecipato a più gol in questo turno di Serie A (quattro, frutto di tre reti e un assist) e in generale è l’unica che nel campionato in corso è riuscita a prendere parte a più di tre marcature nel corso della stessa gara.

