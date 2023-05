L’ex centrocampista nerazzurro Gianfranco Matteoli ha detto la sua sulla semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan

Intervistato da ItaSportPress, Gianfranco Matteoli parla così dell’euroderby della semifinale di ritorno di Champions League che domani vedrà l’Inter affrontare il Milan:

INTER MILAN- «Per me l’Inter sta nettamente meglio del Milan. Mi spiace per i rossoneri, ma secondo me è un match dall’esito già scritto. La squadra di Pioli ha troppe defezioni, ora come ora. Non succederà come a noi col Bayern Monaco. L’Inter parte favorita. Tutto può succedere, però lo scettro è in mano ai nerazzurri. Secondo me, vista la condizione dell’attuale Milan, non c’è chissà che cosa da temere»

