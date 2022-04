Sono state diramate le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

Domani si torna in campo per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A e sono stati comunicati direttori di gara ed assistenti di tutte le gare: Orsato arbitrerà Cagliari-Hellas Verona, Chiffi è stato scelto per Udinese-Inter mentre Valeri dirigerà Milan-Fiorentina. Ecco il quadro completo.

CAGLIARI – H. VERONA Sabato 30/04 h. 15.00

ORSATO

DE MEO – ZINGARELLI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIALLATINI

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 30/04 h. 15.00

RAPUANO

MOKHTAR – FIORE

IV: MERAVIGLIA

VAR: DIONISI

AVAR: LONGO

SAMPDORIA – GENOA Sabato 30/04 h. 18.00

MARESCA

PAGANESSI – COLAROSSI

AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: COLOMBO

Var

SPEZIA – LAZIO Sabato 30/04 h. 20.45

PAIRETTO

PERROTTI – AFFATATO

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30

PRONTERA

DI IORIO – LOMBARDO

IV: MARCENARO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – TORINO h. 15.00

COSSO

PALERMO – D’ASCANIO

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: NASCA

MILAN – FIORENTINA h. 15.00

VALERI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

UDINESE – INTER h. 18.00

CHIFFI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: VOLPI

ROMA – BOLOGNA h. 20.45

FABBRI

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: CAMPLONE

VAR: PICCININI

AVAR: ALASSIO

ATALANTA – SALERNITANA Lunedì 02/05 h. 20.45

GUIDA

BERTI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI

