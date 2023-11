Spettatori Serie A 2023/2024 nelle prime dieci giornata di campionato: il Cagliari guida la classifica, Milan sul podio. Il dato

Attraverso una speciale classifica stilata incrociando una serie di dati è emersa l’affluenza allo stadio dei tifosi di ogni singola squadra della Serie A. I dati sono basati sulle percentuali in cui le tifoserie hanno riempito i rispettivi impianti nelle prime dieci giornate di Serie A.

Al primo posto troviamo i tifosi del Cagliari che mediamente hanno riempito l’Unipol Domus per il 98%, tradotto quasi sold-out in ogni partita. Secondo posto per l’Inter con il 97%, seguono Milan e Juventus rispettivamente con 96% e 95%. Ultimo gradino per l’Hellas Verona che ha fatto registrare solo il 50% dello stadio riempito dai tifosi.

