Non finiscono più le grane per Sandro Tonali dovute alla vicenda scommesse che lo ha coinvolto: l’ex Milan è stato cancellato da EA FC24

Novità per gli appassionati del videogioco calcistico EA FC24 (ex Fifa ndr): Sandro Tonali è stato cancellato dal gioco. Il centrocampista ex Milan, ora al Newcastle, dopo la squalifica di 10 mesi per il caso scommesse, adesso viene “squalificato” anche nel calcio virtuale.

Con l’ultimo aggiornamento, la sua carta non è più presente nel videogioco: non risulta dunque tra i pacchetti acquistabili e nemmeno nella rosa del Newcastle.

