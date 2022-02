Serie A, marzo mese della verità con il 100% della capienza negli stadi

Un passo verso una nuova normalità. Come riportato da Tuttomercatoweb, c’è la disponibilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte a riaprire gli stadi. L’obiettivo è quello del 100% della capienza a marzo: nelle intenzioni dovrebbero i turni della 26° e 27° giornata al 75% (la prossima giornata dovrebbe essere sempre al 50% della capienza), e dalla 28° dovrebbe essere al 100%. Un nuovo inizio che consente di lasciarci alle spalle le difficoltà di inizio pandemia.

“Quella degli stadi al 100% era una mossa attesa anche dalla Lega di A e dalle 20 società della massima serie. Durante le ultime assemblee era stato un tema di discussione ma che non aveva raccolto segnali da parte delle istituzioni. La FIGC, recepita la necessità prioritaria da parte della Lega, ha dialogato con Speranza e ottenuto questa disponibilità fondamentale ora per la ripartenza anche del nostro pallone”. Un grande segnale di speranza e una vera e propria iniezione di fiducia per tutto il sistema calcio italiano.