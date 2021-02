Buon avvio di gara della squadra di Pirlo che al 13′, su una ripartenza in contropiede, porta alla conclusione Bernardeschi, ma il tiro del 33 bianconero termina alto sopra la traversa. Le due squadre non Alla mezz’ora arriva l’episodio che svolta la gara. Da una punizione dalla trequarti di Insigne, Chiellini rifila una manata in faccia a Rrahmani che non può arrivare a colpire il pallone. Per Doveri, dopo aver rivisto l’azione al VAR, è calcio di rigore. Dal dischetto Insigne non sbaglia e porta in vantaggio il Napoli, trovando il suo 100° gol con la maglia azzurra.

La ripresa inizia con un cambio per la Juventus che è costretta a rinunciare a Cuadrado per infortunio. Al suo posto subentra Alex Sandro. La squadra di Pirlo è entrata con un atteggiamento decisamente diverso e va vicino al pari. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo una serie di rimpalli, la palla arriva, leggermente arretrata, per Ronaldo che tira addosso a Meret. Al 67′ ancora gli ospiti che provano a rendersi pericolosi con un insidioso tiro-cross dal limite dell’area di rigore di Alex Sandro che termina di poco a lato. Al 72′ Pirlo tenta il tutto per tutto con l’ingresso di Kulusevski al posto di Bentancur. I bianconeri palleggiano stabilmente nella metà campo avversaria: ci prova Chiesa con una conclusione radente dal limite che finisce a pochi centimetri dal palo. Nel finale la Juve ha ancora due ottime occasioni: prima con un tentativo in girata di Morata e, in seguito, con un colpo di testa di Ronaldo, ma in entrambe le occasioni un ben posizionato Meret nega il gol ai bianconeri e permette al Napoli di portare a casa tre punti pesantissimi.