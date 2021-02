Serie A, risultati 21a giornata

Si completa oggi il programma della 21.a giornata di Serie A. Tra venerdì e sabato si sono giocate cinque gare con l’Inter che ha vinto a Firenze per 2-0 e la Juventus che ha risposto ieri con il medesimo punteggio in casa contro la Roma. Importante successo esterno dello Spezia in casa del Sassuolo, mentre il Torino ha ottenuto un pareggio vitale in casa di un’Atalanta ultimamente meno brillante. Cade il Napoli in casa del Genoa: finisce 2-1 a Marassi, con la posizione di Gattuso in bilico come non mai.

Serie A: i risultati della 21.a giornata

Fiorentina-Inter 0-2

Sassuolo-Spezia 1-2

Atalanta-Torino 3-3

Juventus-Roma 2-0

Genoa-Napoli 2-1

Benevento-Sampdoria, ore 12:30

Milan-Crotone, ore 15:00

Udinese-Verona, ore 15:00

Parma-Bologna, ore 18:00

Lazio-Cagliari, ore 20:45

Classifica Serie A aggiornata

Inter 47 punti

Milan 44

Juventus 42

Roma 40

Napoli 37

Atalanta 37

Lazio 34

Sassuolo 31

Hellas Verona 30

Sampdoria 26

Genoa 24

Benevento 22

Fiorentina 22

Udinese 21

Spezia 21

Bologna 20

Torino 16

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12