Il presidente dell’AIA Carlo Pacifici ha parlato delle nuove misure adottate in Serie A per contrastare il razzismo

A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, il presidente dell’AIA ammonisce il razzismo e qualsiasi sua forma:

LE PAROLE- «Razzismo? Ci dispiace che lo scorso anno ad un certo punto sia passato il messaggio che gli arbitri non volessero interrompere una partita perchè non sensibili al tema, quest’anno confermo che al primo accenno di razzismo ci sarà l’interruzione della gara. Faremo di tutto per arginare il fenomeno del razzismo, che non fa parte del mondo dello sport in generale»

