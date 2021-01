Serie A, i risultati della 16.a giornata: il big match è Milan-Juve

Si apre con il lunch match tra Cagliari e Benevento la 16.a giornata di Serie A. Il grosso del turno dell’Epifania si disputa alle 15:00, orario in cui spicca la trasferta dell’Inter, attuale seconda in classifica, a Genova contro la Sampdoria. L’Atalanta ospita il Parma, che vede la posizione del suo allenatore assai traballante, mentre all’Olimpico va in scena un suggestivo Lazio-Fiorentina. Il Sassuolo prova a ridestarsi contro un Genoa che da quando ha in panchina Ballardini non ha ancora perso, mentre la Roma – terza forza attuale del campionato – fa visita al fanalino di coda Crotone. Completano il menu pomeridiano Torino-Verona e Bologna-Udinese, sfida che mette in palio tre punti importanti per la salvezza.

Alle 18:00, invece, il Napoli di Gennaro Gattuso ospita uno Spezia decimato da 15 defezioni tra infortuni e positivi al Covid. Alle 20:45 il big match tra Milan e Juventus, che per la prima volta dopo tanti anni si disputa con i rapporti di forza invertiti: i rossoneri primi in classifica e i bianconeri ad inseguire a ben 10 lunghezze di distacco.

Serie A: i risultati della 16.a giornata

12:30 Cagliari-Benevento

15:00 Atalanta-Parma

15:00 Bologna-Udinese

15:00 Crotone-Roma

15:00 Lazio-Fiorentina

15:00 Sampdoria-Inter

15:00 Sassuolo-Genoa

15:00 Torino-Verona

18:00 Napoli-Spezia

20:45 Milan-Juventus

Classifica Serie A aggiornata

Milan 37

Inter 36

Roma 30

Napoli 28

Juventus 27

Sassuolo 26

Atalanta 25

Verona 23

Lazio 22

Benevento 18

Sampdoria 17

Bologna 16

Udinese 15

Fiorentina 15

Cagliari 14

Parma 12

Torino 11

Spezia 11

Genoa 11

Crotone 9