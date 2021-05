Serie A, risultati 36.a giornata: vincono Atalanta, Juve e Milan

I risultati della 36.a giornata di Serie A. Dopo la vittoria del Napoli nell’anticipo di ieri contro l’Udinese (4-1) e in attesa del posticipo tra Crotone e Verona, si sono giocate oggi 8 partite che hanno sostanzialmente lasciato invariati i rapporti di forza per la lotta Champions. L’Atalanta ha battuto il Benevento, che rimane inguaiato a quota 31 al terzultimo posto, con il punteggio di 2-0: di Muriel e Pasalic le reti della Dea.

Vince anche la Juventus sul campo del Sassuolo: Berardi sbaglia un rigore, poi la Juve si porta in doppio vantaggio con Rabiot e Ronaldo prima del riposo; nella ripresa Raspadori accorcia le distanze, poi Dybala chiude i conti con la rete dell’1-3. Il Milan travolte il Torino vincendo in casa dei granata addirittura per 7-0: doppietta di Hernandez, Kessie, Bahim Diaz e poi una tripletta di Rebic per il Diavolo scatenato.

Zappacosta e Scamacca consegnano al Genoa una vittoria importantissima in chiave salvezza in casa del Bologna: i rossoblu liguri festeggiano la permanenza in Serie A raggiungendo quota 39 punti. Agguanta il Torino a quota 35 lo Spezia, che a Marassi contro la Sampdoria fa 2-2: Verre e Keita per i padroni di casa, doppietta di Pobega per gli ospiti.

La Lazio conquista tre punti importantissimi in chiave Europa League grazie ad un gol di immobile al 95′: nonostante fosse ormai retrocesso, il Parma ha venduto cara la pelle all’Olimpico. Non fa sconti l’Inter di Antonio Conte, che batte la Roma 3-1 a San Siro: Brozovic, Vecino e Lukaku per i campioni d’Italia, Mkhitaryan per i giallorossi.

Serie A: risultati 36.a giornata

Napoli-Udinese 5-1

Cagliari-Fiorentina 0-0

Atalanta-Benevento 2-0

Bologna-Genoa 0-2

Inter-Roma 3-1

Lazio-Parma 1-0

Sampdoria-Spezia 2-2

Sassuolo-Juventus 1-3

Torino-Milan 0-7

Giovedì

Crotone-Verona

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 88

Atalanta 75

Milan 75

Napoli 73

Juventus 72

Lazio 67

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Verona 43

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Cagliari 35

Torino 35*

Spezia 35

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18