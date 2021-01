Serie A, risultati anticipi 18a giornata: Bologna-Verona 1-0

Dopo il derby vinto dalla Lazio venerdì sera, il programma della 18.a giornata di Serie A prosegue con i tre anticipi del sabato. Nel match della 15:00, il Bologna di Sinisa Mihajlovic è tornato alla vittoria battendo di misura l’Hellas Verona di Ivan Juric. Al Dall’Ara finisce 1-0 per i padroni di casa, che capitalizzano al massimo un calcio di rigore concesso per fallo di Silvestri su Soriano e trasformato da Orsolini. Il Verona, privo di diversi calciatori importanti, va vicino al gol solo con Kalinic, che si vede però negare la gioia della rete da Skorupski al 63’. Con questa vittoria, il Bologna sale a quota 20 punti in classifica, mentre il Verona rimane a 27.

Serie A: risultati 18a giornata

Lazio-Roma 3-0

Sabato 16 gennaio

Bologna-Verona 1-0

Torino-Spezia, ore 18:00

Sampdoria-Udinese, ore 20:45

Domenica 17 gennaio

Napoli-Fiorentina, ore 12:30

Crotone-Benevento, ore 15:00

Sassuolo-Parma, ore 15:00

Atalanta-Genoa, ore 18:00

Inter-Juventus, ore 20:45

Lunedì 18 gennaio

Cagliari-Milan, ore 20:45

Classifica Serie A aggiornata

Milan 40

Inter 37

Roma 34

Juventus 33*

Atalanta 31*

Napoli 31*

Lazio 31

Sassuolo 29

Hellas Verona 27

Benevento 21

Sampdoria 20

Bologna 20

Fiorentina 18

Spezia 17

Udinese 16*

Cagliari 14

Genoa 14

Torino 12

Parma 12

Crotone 9

*una partita in meno