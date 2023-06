Duro attacco del Perugia, retrocessa in Serie C a Lecco e Reggina: «Non hanno titolo all’iscrizione in Serie B»

Dopo la retrocessione in Serie C il Perugia potrebbe ritornare subito in Serie B, passando per le vie legali. La società umbra ha infatti rilasciato un duro comunicato, dopo le recenti e problematiche iscrizioni di Reggina e Lecco. Di seguito il comunicato.

«La società scrivente, a seguito di quanto si sta verificando circa i possibili partecipanti al prossimo campionato di Serie B 2023/2024, ricorda che esistono degli organi preposti al controllo e termini perentori per quanto riguarda le iscrizioni.

Per tali motivi non accetterà nessuna sorpresa su questo aspetto. Ci sono i regolamenti e, visto che questo club li ha sempre rispettati, siamo convinti che saremo tutelati dalla FIGC e dalla Lega B per essere riammessi perché a nostro avviso Reggina e Lecco non hanno titolo all’iscrizione».

