L’ex attaccante del Milan, l’ucraino Shevchenko non vive un bel momento per via della situazione nel suo paese con l’invasione della Russia.

Queste le sue parole a Ladbible Tv in una intervista: “Ho pensato tante volte di andare a combattere, ma probabilmente non era la soluzione migliore. La soluzione migliore è usare le mie connessioni, iniziare a parlare della guerra, contribuire con aiuti umanitari, aiutare i rifugiati, creare i programmi (di sostegno) e parlare con le organizzazioni caritatevoli. Ed è quello che ho fatto negli ultimi due mesi.“

Andrij Shevchenko

L’ex tecnico proprio dell’Ucraina ha contribuito finanziariamente a portare 150 bambini in Inghilterra per dargli rifugio, alcuni proprio dentro la sua casa a Londra. Come si dimostra non esistono solo le armi per cercare di dare una mano.

